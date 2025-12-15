Médina Yoro Foulah : l’IEF mobilise les communautés pour la pérennisation de l’alimentation scolaire

Dans le cadre de la promotion d’une alimentation scolaire durable et autonome, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Médina Yoro Foulah a lancé une vaste campagne de collecte de vivres destinés à alimenter les greniers scolaires du département. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de souveraineté alimentaire des cantines scolaires, portée par les communautés elles-mêmes.



La mobilisation a déjà produit des résultats encourageants. Aux étapes de Koulor et de Soulabaly, trois tonnes de vivres ont été collectées. À cela s’ajoutent cinq tonnes supplémentaires enregistrées dans les villages de Médina Gounass et de Kanadji, témoignant de l’adhésion des populations à cette démarche communautaire.



Selon l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation, Mamadou Racine Fall, cette campagne va bien au-delà d’une simple collecte. « Des champs communautaires ont été réalisés par 36 écoles », a-t-il indiqué, soulignant l’implication active des établissements scolaires et des communautés locales dans la production des denrées destinées aux cantines.



Pour l’autorité scolaire, toutes les récoltes issues de ces champs, ainsi que la participation volontaire des populations, concourent à un objectif clair : « assurer une alimentation scolaire saine et pérenne prise en charge par les communautés elles-mêmes et pour elles-mêmes ». Il s’agit également, a-t-il précisé, d’« asseoir des valeurs civiques et morales autour de l’alimentation scolaire », en renforçant l’esprit de solidarité, de responsabilité et d’engagement communautaire chez les élèves et leurs parents.



À travers cette initiative, l’IEF de Médina Yoro Foulah entend poser les bases d’un modèle durable d’alimentation scolaire, fondé sur l’autonomie locale et la mobilisation collective, au service de la réussite et du bien-être des apprenants.