Abdoulaye Mbaye "Pekh" a-t-il vraiment été convoqué par la Section de recherches ?

L'information selon laquelle le communicateur traditionnel, Abdoulaye Mbaye "Pekh" a été convoqué par la Section de recherches et publiée sur la page Facebook d'un certain Aly Fall n'est pas claire.



Joint au téléphone par PressAfrik, le Commandant Abdou Mbengue a démenti l'information reprise par certains sites. Le Commandant a confié à PressAfrik que le communicateur traditionnel est venu le voir et n'a même pas fait 10 mn dans les locaux, avant de repartir. En réalité, c'est juste une visite de courtoisie que Mbaye Pekh a rendu à son ami.



D'autres sources nous renseignent que Pekh a été convoqué plus précisément à la Brigade de recherches qui est différente de la Section de recherches. Il se serait trompé en se rendant chez Commandant MBENGUE, selon nos informations.



Cette convocation fait suite aux propos qu'il a tenus, en niant l'existence du coronavirus.