Abéné : mystère autour de la mort de plusieurs bœufs

La mort suspecte de plus d’une dizaine de bœufs, depuis vendredi dernier, inquiète les éleveurs et villageois, d’Abéné, localité de la commune de Kafountine, dans le département de Bignona.



Selon Mamadou Sonko, habitant dudit village et frère d'un propriétaire de bœufs, depuis vendredi, le bétail est décimé dans le village. « Au petit matin de vendredi, grande a été notre surprise de trouver nos vaches un peu partout mortes mystérieusement. On ne sait même pas l'origine », a -t-il indiqué soulignant que c’est 22 bêtes qui ont péri mystérieusement.



Toutefois il fait savoir que les autorités sont venues constater le mal en compagnie de la gendarmerie. Des prélèvements ont été faits par un vétérinaire. Les résultats sont attendus, pour avoir un début de réponse de la mort mystérieuse de ces boeufs.