Abidjan : un incendie endommage 55 autobus, dont 40 «entièrement calcinés»

Dans la commune de Koumassi, à Abidjan, un incendie s’est déclaré ce dimanche aux environs de 2h du matin (heure locale) dans un dépôt de la Société des transports abidjanais (Sotra), entreprise publique en charge des transports en commun urbains dans la capitale ivoirienne et sa banlieue. Le bilan provisoire fait état de 55 autobus endommagés, dont 40 «entièrement saccagés».
Selon un communiqué de la structure, le sinistre «aurait pris naissance sur un autobus en stationnement pour des opérations de maintenance, avant de se propager à d’autres véhicules».
Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, la Sotra assure qu’une enquête a été ouverte afin de «déterminer avec précision les circonstances exactes de cet incendie».
Selon un communiqué de la structure, le sinistre «aurait pris naissance sur un autobus en stationnement pour des opérations de maintenance, avant de se propager à d’autres véhicules».
Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, la Sotra assure qu’une enquête a été ouverte afin de «déterminer avec précision les circonstances exactes de cet incendie».
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