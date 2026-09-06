Cap-Vert : au moins 24 morts, principalement des enfants, dans un terrible accident de bus

Au Cap-Vert, au moins 24 personnes, principalement des enfants et adolescents, sont décédées et huit autres ont été blessées dans la soirée du samedi 05 septembre 2026, dans l’accident d’un bus sur l’île de Fogo, selon la protection civile de São Filipe, dans une déclaration transmise à l’AFP. Il s’agit d’un drame routier d’une ampleur inédite dans cet archipel réputé pour la sécurité de ses axes.



Le bus transportait au moins 32 personnes, qui retournaient à São Filipe après une excursion à Cha das Caldeiras près d’un volcan, le Pico do Fogo.



Le chauffeur du bus figure parmi les victimes



L’accident s’est produit dans la localité de Campanas, hautes terres du nord de São Filipe, quand le bus aurait quitté la route et chuté dans un ravin d’une trentaine de mètres de profondeur, dans une zone rocheuse, avant de plonger dans une vallée difficile d’accès, selon les précisions de nos confrères de Midi Libre.



Les opérations de secours se sont déroulées toute la nuit et sept (7) victimes ont déjà été inhumées à l’aube, en raison de l’état des corps. Le chauffeur du bus figure parmi les victimes. Il organisait cette excursion chaque année généralement avant la rentrée, comme un cadeau aux élèves qu’il transportait en période scolaire.



Alors que les enquêtes sont en cours pour élucider les circonstances de ce drame, le délégué du ministère de l’Education à São Filipe, José Pedro Gonçalves, a précisé à la presse que ce voyage n’était pas organisé dans le cadre scolaire.