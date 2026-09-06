« Quand on arrive, il faut être prêt» : Iliman Ndiaye affiche ses ambitions à Manchester City

Titularisé pour sa première sortie avec les Skyblues, Iliman Ndiaye a livré une performance convaincante lors de la victoire de Manchester City face à Coventry City (1-0), ce samedi 5 septembre 2026, à l'Etihad Stadium (championnat anglais).



Aligné sur l'aile gauche par Enzo Maresca seulement quelques jours après son transfert record d'Everton, l'international sénégalais s'est montré particulièrement percutant par ses dribbles et ses accélérations. Remplacé à la 87e minute en raison d'une simple crampe, il a exprimé sa satisfaction après le match, affirmant que c'est exactement le niveau auquel il souhaite évoluer pour remporter des trophées.



«J’ai vraiment apprécié. C’est le niveau auquel je veux être. J’espère que ça va rester comme ça. Ce n’est pas fini, j’ai encore beaucoup de choses à accomplir ici : des trophées, c’est pour ça que je suis venu. J’espère que tout se passera bien », a réagi Iliman Ndiaye face aux médias.



De plus, l'ancien joueur d'Everton a fermement rejeté l'idée d'une période de rodage. Selon lui, l’intégration immédiate est un impératif. «Je ne pense pas qu’il faut du temps pour s’intégrer. Quand on arrive, il faut être prêt. Si on n’est pas prêt, c’est parce qu’on ne devrait pas être là», a-t-il soutenu.

