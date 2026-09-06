Guinée : l’ex-magistrat Algassimou Diallo transféré à la prison de Macenta

En Guinée, l’ancien avocat général près la Cour suprême, Algassimou Diallo, inculpé et placé sous mandat de dépôt le 27 août 2026, a été transféré de la Maison d’arrêt et de correction de Coyah à celle de Macenta. L’annonce a été faite ce dimanche par la Direction nationale de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion.



Selon un communiqué du ministère guinéen de la Justice et des Droits de l’Homme, le transfert de l’ancien avocat général Alghassimou Diallo, effectué le 5 septembre dans le cadre de la gestion administrative des établissements pénitentiaires, ne modifie pas le statut judiciaire de l’intéressé, qui demeure détenu en exécution du mandat de dépôt délivré à son encontre.



Pour rappel, Algassimou Diallo avait été inculpé pour des faits de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de discrimination et de participation à une association de malfaiteurs » par le président de la Première Chambre pénale de la Cour suprême.



Cette affaire concerne un enregistrement sonore diffusé sur les réseaux sociaux en août 2026, présenté comme une conversation téléphonique confidentielle et hostile au pouvoir en place entre le magistrat guinéen Algassimou Diallo et l'opposant politique en exil Cellou Dalein Diallo. Face à cette situation, le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé la radiation d'Algassimou Diallo le 18 août 2026 pour « manquements graves aux devoirs de sa fonction », une décision confirmée par décret présidentiel le 21 août.