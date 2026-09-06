Kolda : un programme d’alphabétisation en français lancé dans les quartiers de Médina Chérif et Bouna

Un programme d’alphabétisation en français destiné aux personnes non scolarisées ou ayant quitté l’école avant l’obtention du BFEM vient d’être lancé dans la commune de Kolda. L’initiative, portée par Néné Koïta, responsable politique et actrice de développement, doit être déployée dans huit sites à travers la commune.



Le lancement officiel du programme s’est tenu jeudi dernier dans les quartiers de Médina Chérif et Bouna Kane, marquant le démarrage des activités d’apprentissage au profit des populations ciblées.



À travers ce programme, les initiateurs ambitionnent de donner aux participants les connaissances fondamentales nécessaires pour améliorer leur autonomie dans la vie quotidienne. « Permettre à chaque participant de savoir lire, écrire et calculer », a expliqué Néné Koïta, présentant l’objectif principal de cette initiative.



Le programme s’adresse aux personnes des deux sexes qui n’ont jamais été scolarisées ou qui ont abandonné leur parcours scolaire avant l’obtention du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM). Il vise notamment à leur permettre d’acquérir des compétences de base en français afin de mieux communiquer et de participer plus efficacement aux activités sociales et économiques.



Selon les initiateurs, il s’agit également de renforcer les capacités des bénéficiaires afin qu’ils puissent s’exprimer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit dans la langue de travail. Les connaissances acquises devront, à terme, leur permettre de mieux accomplir certaines tâches liées à leurs activités quotidiennes.



Au-delà de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, cette initiative entend ainsi contribuer à l’autonomisation des bénéficiaires. La maîtrise des notions de base en français pourrait notamment faciliter leurs démarches administratives, leurs échanges professionnels et l’exercice de leurs activités génératrices de revenus.



Après Médina Chérif et Bouna, le programme devrait progressivement s’étendre aux autres sites retenus dans la commune de Kolda. À travers cette démarche, ses promoteurs entendent offrir une seconde chance à ceux qui n’ont pas pu bénéficier d’une scolarisation complète et renforcer, au niveau local, les possibilités d’insertion et d’autonomisation des populations.