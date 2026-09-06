Sénégal : la vie chère fait descendre des citoyens dans la rue

La colère monte face à la hausse du coût de la vie. À l’occasion de la Marche des Paniers Vides, des citoyens se sont rassemblés en nombre pour dénoncer la flambée des prix du loyer, de l’alimentation et de l’électricité, notamment à travers le système Woyofal. Les manifestants demandent au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour soulager les ménages et faire baisser les prix.



Portée par l’initiative citoyenne « 30 jours pour le juste prix », la mobilisation se veut apolitique. Ses initiateurs affirment vouloir avant tout alerter les autorités sur les difficultés croissantes auxquelles sont confrontées les populations.



« Les prix sont excessivement chers, tout est cher dans ce pays. Le loyer, le Woyofal… vraiment tout », a déclaré Samba Ndiaye, l’un des initiateurs du mouvement. Selon lui, la situation touche l’ensemble des citoyens, sans distinction.



Les organisateurs appellent ainsi les pouvoirs publics à « prendre leurs responsabilités » et à agir pour réduire le coût des produits et services essentiels. « Nous n’en pouvons vraiment plus », a insisté Samba Ndiaye, qui estime que la hausse généralisée des dépenses quotidiennes pèse lourdement sur les ménages.



La mobilisation est née d’une initiative spontanée lancée sur les réseaux sociaux. Ses promoteurs expliquent avoir décidé de se mobiliser face au sentiment d’abandon du combat contre la vie chère par les acteurs politiques.



Loin de vouloir s’arrêter à cette marche, les initiateurs annoncent déjà la poursuite de leur action. « L’initiative va se poursuivre, nous allons continuer le combat jusqu’à ce que l’on obtienne gain de cause », a affirmé Samba Ndiaye au micro d'iRadio.

