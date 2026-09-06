Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Miss Monde 2026 : Fatoumata Diop se hisse dans le Top 20 et marque l’histoire sénégalaise



Miss Monde 2026 : Fatoumata Diop se hisse dans le Top 20 et marque l’histoire sénégalaise
La Sénégalaise Fatoumata Diop a marqué l’histoire, une nouvelle fois, à Miss Monde. Elle s’est qualifiée, ce samedi 5 septembre à Nha Trang, au Vietnam, pour le Top 20 de la 73e édition du concours. Si elle n’a pas réussi à aller plus loin dans la compétition, cette performance reste historique, puisqu’elle permet pour la première fois à une représentante du Sénégal atteint le Top 20 de Miss Monde.

Parmi les 110 concurrentes venues du monde entier, Fatoumata Diop est parvenue à se hisser parmi les vingt demi-finalistes de l'édition 2026. Cette qualification récompense son parcours remarquable et ses performances lors des épreuves préliminaires, notamment sa place de finaliste au Top Model Challenge.
 
Autres articles

Charles KOSSONOU

Dimanche 6 Septembre 2026 - 11:30


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter