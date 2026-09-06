Miss Monde 2026 : Fatoumata Diop se hisse dans le Top 20 et marque l’histoire sénégalaise

La Sénégalaise Fatoumata Diop a marqué l’histoire, une nouvelle fois, à Miss Monde. Elle s’est qualifiée, ce samedi 5 septembre à Nha Trang, au Vietnam, pour le Top 20 de la 73e édition du concours. Si elle n’a pas réussi à aller plus loin dans la compétition, cette performance reste historique, puisqu’elle permet pour la première fois à une représentante du Sénégal atteint le Top 20 de Miss Monde.



Parmi les 110 concurrentes venues du monde entier, Fatoumata Diop est parvenue à se hisser parmi les vingt demi-finalistes de l'édition 2026. Cette qualification récompense son parcours remarquable et ses performances lors des épreuves préliminaires, notamment sa place de finaliste au Top Model Challenge.

