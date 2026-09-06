Météo au Sénégal : une matinée calme avant le retour de la pluie dans le Sud ce dimanche

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce la persistance d'une relative accalmie pour ce dimanche 06 septembre 2026 sur la majeure partie du Sénégal, bien que des précipitations et une forte chaleur restent attendues au cours de la journée.



Une matinée ensoleillée sur le pays



Après la trêve observée depuis la veille, les premières heures de la journée restent calmes sur l'ensemble du territoire national. Les Sénégalais se réveillent sous un ciel globalement ensoleillé à passagèrement nuageux, offrant des conditions idéales pour les déplacements matinaux.



Des risques de pluies attendus dans l'après-midi



Le temps devrait cependant se dégrader à partir de l'après-midi. Les prévisionnistes alertent sur des risques de pluies localisés dans le Sud-est, ciblant particulièrement les régions de Tambacounda et Kédougou. Ces cellules pluvieuses pourraient ensuite s'étendre vers le Sud-ouest, menaçant les localités de Kolda et Sédhiou en fin de journée.



Sur le plan des températures, le thermomètre continue de grimper. Une sensation de chaleur persistante va envelopper tout le pays, avec un inconfort beaucoup plus marqué dans les régions du Centre, du Nord et de l'Est, où l'intensité thermique sera maximale aujourd'hui.