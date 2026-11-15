Absence de Nobel Mendy : Patrick Vieira confirme un « petit problème au niveau du genou » et refuse toute prise de risque

L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira, a expliqué l'absence du défenseur Nobel Mendy lors de la conférence de presse d'avant-match face au Soudan. Le sélectionneur a précisé que le joueur « a ressenti un petit problème au niveau du genou après l'entraînement ». Et c'est d'un accord commun « après consultation avec le staff médical et avec le médical de son club, tous ensemble, pour ne pas prendre de risque, on a décidé de le laisser retourner au club », a expliqué Vieira.



Le technicien a également exprimé son souhait de voir le jeune international récupérer rapidement après cette alerte physique. « On espère tous que ce n'est pas très grave et qu'il pourra retrouver le championnat le plus rapidement possible ».