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Absence de Nobel Mendy : Patrick Vieira confirme un « petit problème au niveau du genou » et refuse toute prise de risque



Absence de Nobel Mendy : Patrick Vieira confirme un « petit problème au niveau du genou » et refuse toute prise de risque
L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira, a expliqué l'absence du défenseur Nobel Mendy lors de la conférence de presse d'avant-match face au Soudan. Le sélectionneur a précisé que le joueur  « a ressenti un petit problème au niveau du genou après l'entraînement ». Et c'est d'un accord commun «après consultation avec le staff médical et avec le médical de son club, tous ensemble, pour ne pas prendre de risque, on a décidé de le laisser retourner au club », a expliqué Vieira.
 
Le technicien a également exprimé son souhait de voir le jeune international récupérer rapidement après cette alerte physique. « On espère tous que ce n'est pas très grave et qu'il pourra retrouver le championnat le plus rapidement possible ».
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Dimanche 15 Novembre 2026 - 20:19


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