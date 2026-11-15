Soudan - Sénégal – Patrick Vieira redoute « un match compliqué » mais refuse toute excuse

L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira, a averti ses joueurs sur les difficultés qui entourent la manche retour face au Soudan lors de la conférence de presse d'avant-match tenu ce dimanche. «Deuxième rencontre, on s'attend à un match compliqué. On sort d'un très bon match, mais il sera important pour nous de confirmer cette prestation », a déclaré Vieira.



Le sélectionneur national a rappelé que l'ampleur du succès à l'aller ne doit pas masquer les moments de flottement de son équipe. « Même si le score était de 4-1, on a passé des moments difficiles dans cette première rencontre » Il a par ailleurs, exigé une discipline rigoureuse, « il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit très bien organisé, il faut qu'on respecte ce qu'on va mettre en place pour pouvoir exprimer nos qualités ».



Bien qu’il ait mentionné la question relative à la chaleur ou à la qualité de la pelouse pour la rencontre de lundi. Le technicien a écarté tout alibi. « De ce côté-là, on n'a pas d'excuse, on a de l'expérience dans l'effectif » et a si nous, on veut vraiment gagner le match, il faut qu'on soit à la hauteur, il faut qu'on soit au niveau ».



Patrick Vieira a salué la détermination de son attaque autour de Boulaye Dia et a adressé un message aux autorités sur la formation de la relève. « Il sera important de construire des infrastructures qui vont permettre à ces jeunes de pouvoir progresser et de montrer leur talent », a souligné Patrick Vieira.