Affaire des manuels scolaires : Guy Marius Sagna dénonce « dix mois de négligence » du ministre Moustapha Mamba Guirassy

Le député Guy Marius Sagna a réagi après la publication d'un communiqué ministériel publié le 13 novembre 2026 pour dénoncer l'inaction du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, sur le dossier des manuels scolaires.



Guy Marius Sagna a rappelé dans une publication sur ses réseaux sociaux que l'autorité ministérielle s'était pourtant engagée à défendre le pouvoir d'achat des familles dès le début de l'année. « Le 16 janvier 2026, monsieur Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'éducation nationale répondait à ma question écrite sur DIDACTIKOS. » Selon lui, le ministre avait affirmé qu'il allait « protéger les élèves et leurs parents afin d'éviter qu'ils ne soient à la merci financière des éditeurs » et que ce dernier avait même rappelé qu'« aucun éditeur n'a le droit de changer l'année d'édition ainsi que les contenus référentiels des manuels durant les cinq (5) ans que dure leur agrément ».



Le ministre, d'après le député, s'était engagé « pour apporter des mesures correctrices, dans les meilleurs délais, à mettre à jour la liste des manuels agréés avant la signature des protocoles d'Entente d'Agrément avec les éditeurs. Ces derniers seront davantage renforcés afin d'éviter toute pression financière exercée sur les ménages ». « Le 13 novembre 2026, il fait un communiqué sur la question. 10 mois après les engagements qu'il avait pris devant l'Assemblée nationale du Sénégal. » Il a soutenu d'une part que « le ministre de l'éducation nationale entre sa réponse de janvier 2026 à aujourd'hui, n'a pas fait son travail pour protéger élèves et parents et donc n'a pas respecté son engagement vis-à-vis de l'Assemblée nationale », a souligné Guy Marius Sagna.



Le parlementaire a, par ailleurs, exprimé sa vigilance quant à l'application effective des nouvelles annonces gouvernementales. « Nous prenons acte du dernier engagement du ministre de l'éducation en espérant que cette fois-ci cela sera respecté. »