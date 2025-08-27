Réseau social
Abuja : le général Mbaye Cissé prend part à la conférence des Chefs d’état-major des Armées africaines



Le général Mbaye Cissé, chef d’état-major général des armées du Sénégal (CEMGA), a participé à la conférence des Chefs d’état-major des armées africaines tenue à Abuja du 25 au 27 août, ont indiqué des sources militaires.
 
Placée sous le thème : « Le rôle de la collaboration stratégique de défense dans la lutte contre les menaces contemporaines à la paix et à la sécurité en Afrique », la rencontre s’est déroulée dans un contexte marqué par la montée de défis sécuritaires complexes et interconnectés sur le continent.
 
En marge de la conférence, le général Mbaye Cissé a eu un entretien avec son homologue nigérian. Selon les mêmes sources, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Sénégal et le Nigéria.
Ndeye Fatou Touré

Mercredi 27 Août 2025 - 18:35


