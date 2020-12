Abus sexuel sur des enfants talibés à Louga: un humanitaire français arrêté

Le gérant de l’association « Action en faveur des enfants de la rue », R. Minguez, accusé d’avoir abusé sexuellement des pensionnaires de son centre, a été arrêté lundi à Louga. Le mis en cause âgé de 35 ans, est poursuivi pour pédophilie et acte contre nature.



Selon L’Observateur, les victimes de Minguez seraient des enfants talibés qu’il avait retiré des rues pour les mettre dans son centre dénommé « Action en faveur des enfants de la rue ». Une structure qui dit œuvrer pour la sécurité et le bien-être des enfants de la rue en vue de leur donner un cadre de vie idéal.



Le journal souligne que la machine judiciaire a été activée contre l’humanitaire Français lorsque les hommes du Commissaire Lamarana Diallo ont reçu un coup de fil anonyme, les informant qu’un enfant de 7 ans venait de porter de graves accusations sur le nommé R.Minguez.



L’informateur est revenu sur les échanges qu’il a eus avec le gamin. « L’enfant m’a révélé qu’à l’image de ses camardes talibés, il avait décidé de passer la nuit chez le ressortissant français qui leur avait aménagé un dortoir ». Puis, a-t-il ajouté : « Il a été chassé après avoir refusé catégoriquement d’entretenir une partie intime avec le responsable du centre ».



Interpellé puis entendu sous le régime de la garde à vue, le Français a nié les faits. « J’œuvre dans l’humanitaire, je n’ai jamais songé rôder autour des talibés. Je suis appelé à les protéger », s’est-il défendu.



Interrogés, une vingtaine de jeunes trouvés sur les lieux ont enfoncé leur « protecteur ». Certains parmi eux ont révélé que le mis en cause leur faisait des attouchements pendant qu’il les douchait. D’autres ont soutenu que « Tonton Toubab » comme ils le surnommaient, couchait sur eux lorsqu’ils dormaient. Un autre garçon a déclaré avoir été violé par Minguez.



Inculpé pour pédophilie et acte contre nature, il a été déféré au parquet du tribunal de Grande instance de Louga.