Premier League : Manchester United domine City pour la première de Carrick

Pour le premier match de Michael Carrick sur son banc, Manchester United s'est offert une victoire fracassante face à Manchester City (2-0).



Quel spectacle ce samedi à Old Trafford pour la première sur le banc de Michael Carrick. Après une dernière quinzaine mouvementée avec la mise à pied de Ruben Amorim, l’intérim court et ponctué d’une sortie de route en 32es de finale de FA Cup face à Brighton (1-2) de Darren Fletcher, les Red Devils ont frappé un grand coup à l’occasion du derby face à Manchester City (2-0, 22e journée de Premier League).



Après avoir résisté jusqu’à la pause, Manchester City n’a pas été plus à son aise lors du second acte. Gianluigi Donnarumma, énorme malgré la défaite finale, a encore sauvé les meubles sur un double-arrêt face à Amad Diallo et Casemiro (56e). Et finalement, sur un contre propre à Manchester United, Bryan Mbeumo a réussi à ouvrir la marque (1-0, 64e). Folie dans les travées d’Old Trafford.



Et encore plus après le deuxième but des Red Devils inscrit par Patrick Dorgu sur un service de Matheus Cunha (2-0, 76e). Dans les arrêts de jeu, Mason Mount a pensé marquer le troisième but des siens, mais la VAR est intervenue, signalant un hors-jeu (90e+2).



Au classement provisoire, United remonte au cinquième rang et compte désormais huit points de retard sur les Cityzens, deuxièmes après ce quatrième match de rang sans succès en championnat (une défaite et trois nuls).