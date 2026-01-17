Réseau social
Liga: le Real Madrid s’en sort difficilement face à Levante
Humilié en Coupe du Roi après avoir été éliminé par Albacete, club de deuxième division, le Real Madrid a renoué avec la victoire en battant difficilement Levante (2-0), 19e de Liga, ce samedi 17 janvier. 
 
Conspués par leur public à la mi-temps, les Merengues s’en sont remis à Kylian Mbappé, buteur sur penalty (58'). Il inscrit sur penalty son 19e but de la saison en Liga . Ensuite, Arda Güler a distillé un corner parfait pour la tête de Raul Asencio (65').
 
Au classement, l’équipe d’Alvaro Arbeloa revient provisoirement à un point du FC Barcelone, qui joue ce dimanche contre Real Sociedad à 20h00 GMT. 
Moussa Ndongo

Samedi 17 Janvier 2026 - 17:25


