Sénégal–Maroc (CAN 2025) : le sélectionneur Pape Thiaw se dit prêt pour la finale

En conférence de presse ce samedi, à la veille de la finale de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le sélectionneur des « Lions » du Sénégal, Pape Thiaw, s’est exprimé sur le match qui opposera son équipe au Maroc, ce dimanche à 19h00 GMT.



Accompagné de son défenseur Moussa Niakhaté, le technicien sénégalais a affirmé que les « Lions » étaient prêts à affronter les Lions de l’Atlas, qui visent leur deuxième titre continental, tout comme le Sénégal.



« Pour jouer une finale il faut être prêt sur tous les plans. Techniquement, tactiquement et mentalement face à une belle équipe du Maroc qui n’a cessé de faire de bonnes choses. Je tiens d’ailleurs à les féliciter pour leur performance lors de la Coupe du monde 2022 », a déclaré Pape Thiaw.



Le Maroc favori



« On fera face à une grande équipe du Maroc mais nous de notre côté, on restera sur nos principes. Ce ne sera pas un match facile pour aucune des deux équipes mais on est prêts et déterminés à ramener le trophée à la maison », a-t-il ajouté.



Pape Thiaw a également livré son analyse sur le niveau de l’adversaire : « Le Maroc est favori. Ils sont 1ᵉʳ en Afrique au classement FIFA et 11ᵉ au niveau mondial. Nous, nous sommes derrière. Après, il est vrai que beaucoup considèrent l’Égypte comme la meilleure équipe d’Afrique », a-t-il confié.