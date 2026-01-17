Kolda : l’association Univers d’Afrique apporte joie et réconfort aux enfants hospitalisés

Dans une ambiance empreinte d’émotion et de solidarité, les enfants, accompagnés de leurs parents et du personnel soignant, ont accueilli avec enthousiasme ces présents qui viennent égayer leur quotidien marqué par la maladie et l’hospitalisation. À travers ce geste, Univers d’Afrique entend apporter un soutien moral aux enfants tout en contribuant à leur bien-être.

Le chef du service de la pédiatrie a salué l’initiative à sa juste valeur. Pour le Dr Daouda Djiba, ce type d’actions a un effet bénéfique indéniable sur les enfants malades. « Il y a un impact direct sur l’aspect psychique des enfants, ce qui contribue à un meilleur état de santé », a-t-il souligné, mettant en avant l’importance du soutien psychosocial dans la prise en charge pédiatrique.

Cette activité de bienfaisance a été couplée à un don de sang organisé par l’association Univers d’Afrique. Selon son président, Ansou Boroco Mané, cette action vise à prévenir la pénurie de sang souvent constatée durant la période du Ramadan. « Nous avons voulu joindre l’utile à l’agréable en apportant de la joie aux enfants tout en posant un acte citoyen au profit de l’hôpital et des malades », a-t-il expliqué.

Par cette double initiative, Univers d’Afrique réaffirme son engagement en faveur de la solidarité, de la santé et du bien-être des populations, particulièrement des plus vulnérables. Une action qui a été unanimement saluée par les bénéficiaires et le personnel médical du Centre hospitalier de Kolda.

