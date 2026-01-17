Météo : l’ANACIM alerte sur une houle dangereuse du dimanche 18 au lundi 19 janvier

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis une alerte de houle dangereuse dans sa prévision publiée ce samedi 17 janvier 2026. Elle est attendue du dimanche 18 janvier à partir de 12 heures jusqu’au lundi 19 janvier à 15 heures.



Les zones concernées s’étendent de Dakar, avec un rayon d’environ 75 kilomètres sur la Grande Côte et 90 kilomètres sur la Petite Côte. Selon l’ANACIM, la houle, en provenance du secteur Nord-Ouest, pourrait atteindre une hauteur de 2,5 mètres, rendant les conditions de navigation particulièrement dangereuses. De forts vents au large des côtes sont également annoncés.



Face à cette situation, les autorités météorologiques recommandent d’éviter toute sortie en mer, de redoubler de vigilance dans les zones côtières exposées et de respecter les consignes des autorités compétentes.



L’ANACIM invite par ailleurs les usagers de la mer et les riverains à se tenir régulièrement informés de l’évolution de la situation à travers les mises à jour.

