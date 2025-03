Accaparement des terres à Kébémer : Mansour Faye et Abdou Karim Sall dans le collimateur des populations

Les habitants de Kébémer, localité située à environ 165 km au nord-ouest de Dakar, dénoncent avec colère un phénomène d’acquisition massive de leurs terres agricoles. Ces terres, dont ils se disent dépossédés, sont au cœur d’une vive polémique dans ce département.



« La commune de Thièp dispose d’au moins 5 000 hectares de terres cultivables. Mais aujourd’hui, toutes ces terres sont exploitées par des lobbies. La vraie question est de savoir qui a autorisé ces attributions. À quelques mètres d’ici, vous trouverez un périmètre clôturé de 9 hectares, interdit d’accès à la population locale. Pire encore, l’ancien gouverneur, accompagné du maire, est venu morceler 300 hectares de la réserve naturelle classée, sous prétexte de créer un pool urbain », dénonce leur porte-parole.



Le porte-parole des populations évoque également des litiges fonciers à Thièp, marqués par de « fortes corruptions » impliquant des élus locaux et des autorités administratives. « Même les enfants d’ici peuvent vous montrer les terres appartenant à Mansour Faye et Abdou Karim Sall. J’attire l’attention du Président Diomaye et du ministre [en charge du dossier] : l’argent qu’ils recherchent chez certains dignitaires de l’ancien régime se trouve ici. Ces derniers ont acheté des centaines d’hectares qu’ils comptent revendre à prix d’or. Nous avons les preuves de nos accusations. Des audits fonciers devaient être menés à Thièp et Diokoul Djorigne », a-t-il déclaré à iRadio.