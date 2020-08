Accès à l’information au Sénégal: le Forum Civil et l’APPEL ont revisité l’avant-projet du texte de loi

Le Forum Civil est depuis quelque temps en contact avec les acteurs et organisations de la presse pour travailler sur l’avant-projet de texte de la loi sur l’Accès à l’information. Après avoir tenu un atelier avec la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal, la semaine dernière, la section sénégalaise de Transparency International s’est lié avec l’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (APPEL) pour revisiter l’avant-projet de texte sur l’accès à l’information et la problématique de l’accès à l’information liée à la pandémie de COVID-19 au Sénégal. Le Président de l’APPEL, Ibrahima Lissa Faye et le Coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck ont expliqué les objectifs de l’atelier tenu ce jeudi 13 août 2020... Regardez !