Mosquée Omarienne : L’Institut Cheikhou Oumar Foutiyou Tall dément tout scandale de pédophilie

La Direction de l’Institut Cheikhou Oumar Foutiyou Tall a publié un communiqué ce jeudi 23 avril 2026 pour apporter des démentis formels suite à des informations faisant état d'un prétendu scandale au sein de son internat. L'institution précise qu'aucun encadreur n'est impliqué dans des faits de pédophilie ou d'actes contre nature, contrairement aux allégations relayées dans certains médias.





Selon la direction, les faits évoqués remontent en réalité à l'année 2022 et concernent un incident survenu exclusivement entre enfants mineurs. L'établissement souligne que trois des mineurs concernés ont d'ailleurs nié les faits tels qu'ils ont été rapportés. Une enquête est actuellement en cours pour établir les circonstances exactes de cet incident.







Dès la survenue des faits en 2022, des mesures disciplinaires internes avaient été prises pour sanctionner des négligences dans l'encadrement. Parallèlement, l'institut a renforcé son dispositif de sécurité par l'installation de caméras de surveillance dans l'ensemble de l'enceinte afin de prévenir tout nouvel incident et d'assurer la protection des élèves.







La direction de l'institut, rattaché à la mosquée omarienne, réaffirme sa collaboration avec les autorités compétentes et appelle à la retenue. Elle tient à rassurer les parents d'élèves sur le caractère isolé de cet événement, tout en réitérant son engagement envers les valeurs éducatives et morales qui fondent l'institution.

