Gaz : Ousmane Sonko annonce le retrait de Kosmos et Petrosen du bloc Yakaar-Teranga

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le retrait conjoint de Kosmos Energy et de PETROSEN de la licence du bloc gazier de Cayar, dit Yakaar-Teranga.



« Hier, 22 avril 2026, restera une date historique pour notre pays. Nous avons obtenu et signé, sans aucune contrepartie financière pour le Sénégal, l'accord de retrait conjoint de KOSMOS et de PETROSEN de la licence portant sur le bloc gazier de Cayar, dénommé YAKAAR TERANGA », a-t-il écrit, se félicitant d’une « victoire majeure ».



Selon lui, ce « retrait sera entériné par arrêté ministériel », avant d’indiquer qu’une « nouvelle licence sera octroyée exclusivement à PETROSEN pour l'exploitation de Yakaar-Teranga ».



Le chef du gouvernement a également souligné que la reprise de ce bloc, le « plus prometteur de notre bassin sédimentaire à ce jour, attribué à Frank TIMIS en même temps que celui de Saint-Louis, que nous partageons avec la République Islamique de Mauritanie, dans des conditions pour le moins opaques sous le régime du Président Macky SALL », est l'aboutissement d'un « combat de dix années » et d'un engagement politique ferme : « tous nos actifs spoliés seront renégociés et, si nécessaire, recouvrés », a-t-il affirmé, annonçant que « d’autres suivront ».



Le Premier ministre a adressé ses félicitations et encouragements aux ministres Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, des Mines et du Pétrole, Alioune Gueye, Directeur Général de PETROSEN, ainsi qu'à l'ensemble de leurs équipes, saluant « l'excellent travail accompli » et le « parfait alignement aux directives ».

