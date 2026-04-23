Kolda : le Président Bassirou Diomaye Faye renforce l’offre sanitaire avec un pôle mère-enfant et un SAMU interrégional

Le système de santé dans le sud du pays franchit un nouveau cap. En visite dans le Fouladou, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce jeudi 23 avril au lancement des travaux du pôle mère-enfant et à l’inauguration du SAMU interrégional de Kolda et de Sédhiou, au niveau du centre hospitalier régional de Kolda.



Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre de sa tournée économique de 72 heures au Fouladou, avec pour ambition de renforcer durablement les infrastructures sanitaires et d’améliorer l’accès aux soins pour les populations.



Dans son allocution, le Chef de l’État a souligné que ces investissements répondent à un axe stratégique majeur de l’agenda national de transformation : la promotion d’un capital humain de qualité. « Cela ne peut se concrétiser qu’à travers une santé assurée aux populations sur qui nous comptons pour bâtir le Sénégal d’aujourd’hui et de demain », a-t-il affirmé.



Se félicitant des avancées constatées, Bassirou Diomaye Faye s’est dit rassuré de voir l’offre de soins s’améliorer dans la région. Il a particulièrement salué la prise en charge des couches les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, ainsi que le renforcement du dispositif d’urgence à travers le SAMU interrégional, destiné à intervenir rapidement pour les patients en situation critique.



Le futur pôle mère-enfant, dont les travaux viennent d’être lancés, sera construit sur une superficie de 3 000 mètres carrés. L’infrastructure comprendra plusieurs services spécialisés, dont des salles de soins intensifs, une table d’imagerie médicale, des blocs opératoires, des salles de réveil, une maternité, une unité de pédiatrie-néonatologie ainsi qu’un service de gynécologie.



À travers ces infrastructures modernes, les autorités entendent réduire significativement la mortalité maternelle et infantile, tout en rapprochant les services de santé de qualité des populations de Sédhiou et de Kolda.



Cette étape marque ainsi une avancée importante dans la politique de modernisation du système de santé sénégalais, avec un accent particulier sur l’équité territoriale et l’amélioration des conditions de prise en charge des patients.