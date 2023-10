Accès aux vaccins surs et de qualités : Bill Gates annonce un investissement de 40 millions de dollars

« Nous avons fait un financement de 40 millions de dollars pour faciliter l'accès à la plateforme de recherche et de fabrication d'ARNm à faible coût de Quantoom Biosciences, qui a été développée grâce à une subvention Grand Challenges dans le cadre d'une recherche préliminaire . Ce nouveau financement vient s’ajouter à l'investissement précédent de 55 millions de dollars américains de la fondation dans la technologie de fabrication de l'ARNm « , a déclaré Bill Gates.

Selon lui, ces investissements soutiendront la capacité des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) à développer à grande échelle des vaccins efficaces, qui sauvent des vies ».

« La technologie ARNm est considérée comme révolutionnaire pour toute une série de maladies infectieuses comme la tuberculose, le paludisme ou la fièvre de Lassa, qui touchent de manière disproportionnée les populations dans les pays à faible revenu », a-t-il soutenu.

A l’en croire, cette initiative s'appuie sur les leçons que la fondation a tirées de plus de 20 ans de collaboration avec les fabricants de vaccins dans les PRFI et sur la possibilité de profiter des avancées scientifiques récentes pour mettre au point des outils sanitaires peu coûteux et de grande qualité, dont pourra bénéficier un plus grand nombre.

Il a en effet précisé que « cette nouvelle technologie peut réduire considérablement les coûts de recherche et de fabrication de l'ARNm et permettre de le rendre plus accessible, contribuant ainsi à combler ces lacunes critiques. »

« En mettant la technologie innovante de l'ARNm entre les mains des chercheurs et des fabricants en Afrique et dans le monde entier, nous ferons en sorte qu'un plus grand nombre de personnes bénéficient des vaccins de nouvelle génération », a pour sa part déclaré le Dr Muhammad Ali Pate, ministre coordinateur de la santé et de la protection sociale du Nigeria et expert mondial en matière de vaccins.

« Cette collaboration est une étape encourageante qui facilitera l'accès aux technologies sanitaires essentielles et aidera les pays africains à mettre au point des vaccins qui

répondent aux besoins de leurs populations », a t-il notamment souligné.

La Fondation Gates accordera 10 millions de dollars supplémentaires à d'autres fabricants de vaccins de PRFI dont le nom sera communiqué ultérieurement.

