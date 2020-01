Accès universel à l’électricité: Senelec injecte 13 milliards FCFA pour électrifier plus de 275 localités et villages (Communiqué)

Dans le cadre de l’Accès Universel à l’Electricité, programme phare du Plan Sénégal Emergent (PSE), initié par le Président de la République Son Excellence Macky SALL, Senelec a entrepris un vaste chantier d’électrification de plusieurs localités à Dakar et dans de nombreux villages à l’intérieur du pays. Ce programme, d’un coût global de 13 milliards de FCFA dans sa première phase, a permis d’alimenter 275 nouvelles localités sur l’ensemble du territoire national.



Ces travaux d’électrification de nouveaux villages sont confiés à EXCELLEC, une filiale de Senelec, pour un délai d’exécution de six (6) mois. Le projet consiste, entre autres, à la réalisation de : - 250 km de réseau Moyenne Tension (MT) ; - 750 km de réseau Basse Tension (BT) ; - 100 postes de distribution électrique ; - 25 000 poteaux bétons ; - 10 000 lanternes LED 70W pour l’éclairage Public des communes. C’est dans ce cadre que le Directeur Général de Senelec, M. Papa Mademba BITEYE, entame une tournée du 2 au 4 janvier 2020, pour mettre en service 36 villages répartis dans quatre (4) régions, six (6) départements et dix (10) communes à Thiès, Louga, Diourbel et Kaolack.



La clôture de cette phase est prévue en fin janvier 2020. La deuxième phase en cours de mise en œuvre permettra à d’autres localités du pays de bénéficier de ce programme ambitieux de Son Excellence le Président de la République Macky SALL, conformément aux engagements pris par Senelec vis-à-vis de l’Etat du Sénégal.



La Direction générale