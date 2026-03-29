Accident à Balla : Un mort et plusieurs blessés graves dans les rangs de Gadiaga

L’équipe de football de Gadiaga (Bakel) a été victime d’un tragique accident sur la Route nationale 1 (RN1), entre les communes de Balla et de Goudiry, dans la nuit du samedi au dimanche 29 mars 2026.



Le véhicule transportant les joueurs, qui revenait de Kaolack après un match de play-offs de National 2, a violemment percuté un camion stationné sur la chaussée. Le bilan fait état d'un mort. Il s’agit selon Seneweb, du deuxième gardien de but de l'équipe et de plusieurs blessés, dont trois dans un état grave.





Les secours, composés des sapeurs-pompiers et des gendarmes de Goudiry, se sont rapidement déployés sur les lieux du drame pour porter assistance aux victimes. Les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires de Tambacoundapour une prise en charge d'urgence.





Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision d'une rare violence qui endeuille le football amateur sénégalais.

