Accident à Ronkh : un mort et deux blessés graves au croisement Kassak

Un accident de la circulation s’est produit ce mercredi, aux environs de midi, au niveau du croisement Kassak, dans la commune de Ronkh (nord-ouest).
Selon Radio Sénégal International (RSI), un véhicule en provenance de Dakar a dérapé, provoquant la mort d’une personne et faisant deux blessés graves.
La même source précise que le corps de la victime a été acheminé à la morgue de l’hôpital de Richard-Toll, tandis que les blessés ont été évacués vers la même structure sanitaire.
Autres articles
-
Sénégal : fortes pluies attendues du 20 au 23 août
-
Cybercriminalité : Doudou Coulibaly auditionné, son avocat dénonce une “manipulation”
-
Alerte crue sur les fleuves Gambie et Sénégal : la DGPRE appelle à la vigilance
-
Préparation du Gamou de Tivaouane 2025 : 410 agents mobilisés pour la couverture sanitaire
-
Changements climatiques : ONG Action Solidaire Internationale lance un plaidoyer pour la valorisation des savoirs locaux