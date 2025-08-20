Accident à Ronkh : un mort et deux blessés graves au croisement Kassak

Selon Radio Sénégal International (RSI), un véhicule en provenance de Dakar a dérapé, provoquant la mort d’une personne et faisant deux blessés graves.

La même source précise que le corps de la victime a été acheminé à la morgue de l’hôpital de Richard-Toll, tandis que les blessés ont été évacués vers la même structure sanitaire.

Un accident de la circulation s’est produit ce mercredi, aux environs de midi, au niveau du croisement Kassak, dans la commune de Ronkh (nord-ouest).