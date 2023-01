Accident de Kaffrine : Pape Djibril Fall réclame la tête de Mansour Faye et Cie

Le député Pape Djibril Fall, par ailleurs président du Mouvement Les Serviteurs, s’est rendu jeudi à Kaffrine pour s’enquérir de l’état de santé des blessés dans l’accident de Sikilo, ayant fait 41 mort. Il a demandé au chef de l’Etat de « sanctionner la chaine de responsabilité » avec à sa tête le ministre des Transports, Mansour Faye.



« Nous interpellons les autorités de la République pour leur dire plus jamais ça. C'est une situation qui est inadmissible mais qui est extrêmement récurrente. C'est la récurrence qui nous fait peur. Et c'est la banalisation de cette récurrence qui nous interpelle en tant que citoyen, autorité et humain. On ne peut pas continuer de constater ces zones accidentogènes qui continuent de tuer des gens et continue de faire un décompte macabre. Il n'y a pas longtemps, dans cette même zone de Sikilo, il y avait un accident de cette même violence. La différence se trouve au nombre de décès qui est extrêmement élevé », a expliqué le député.



M. Fall a demandé au président Macky Sall de sanctionner. « On demande au chef de l'État de prendre ses responsabilités pour sanctionner toute la chaîne de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas prétendre régler les problèmes avec ceux qui les ont créés. Ce n'est pas possible. Sanctionner serait un signal très fort pour dire plus jamais ça. C'est bien de mettre en place des mesures mais il faut rappeler que ce n'est pas le premier conseil interministériel sur la même problématique. Donc aujourd'hui, l'enjeu c'est l'évaluation du dispositif et des ressources humaines pour voir si les effets escomptés ont été au rendez-vous ou pas. Il faut mesurer les écarts et se réajuster aux besoins... »