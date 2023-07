Accident de Louga : le bilan s’alourdit et passe à 24 morts, 54 blessés admis aux urgences ( Ministère)

Le nombre de victimes enregistrées suite au tragique accident survenu ce mercredi matin entre Nguene Sarr et Louga a augmenté. Le bilan passe de 23 à 24 morts. Au total, 76 victimes ont été enregistrées suite à l'accident. Parmi elles, 54 sont admises au service d’accueil des urgences ( Sau). Dans une publication via sa page Facebook, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a donné les détails de la gestion du drame.



Il informe qu’au total, il y a "76 victimes dont 54 admis au Sau". Vingt-quatre (24) personnes sont décédées dont 22 sur le site de l’accident, un à l’admission au Sau et un autre à Saint-Louis.



Concernant les blessés, les services de Marie Khemesse Ngom Ndiaye renseignent que trois (3) blessés graves sont évacués sur Saint-Louis (nord), six (6) personnes évacuées à Saint-Louis pour bodyscanner, trente (30) blessés dont quatre (4) graves sont hospitalisés au niveau de l’hôpital de Louga et 15 blessés légers admis au niveau du centre de santé.



Concernant la gestion des corps sans vie, le ministère de la Santé a fait savoir que sur les 24 corps, 13 ont été identifiés pour le moment.



Le suivi psychosocial du personnel, des blessés, et des parents des blessés et de ceux des personnes décédées est assuré par le psychiatre de l'hôpital régional de Louga et son équipe.



S’agissant des moyens logistiques, 11 ambulances ont été mobilisées et le camion frigorifique de la PNA ( Pharmacie nationale d’approvisionnement) est en cours de route pour Louga .



Au-delà du personnel du SAU et des autres services de l'hôpital, le personnel des UAU de Louga, de Keur Momar Sarr, de Koki et Sakkal ont été mobilisés, selon le ministère.



Qui d’ajouter que 5 600 000 F CFA en médicaments ont été déployés. Pour les imageries médicales, 86 actes ont été faits. Et, 306 poches de sang collectées à l’EPS de Louga vers 13h.