Renforcement du libéralisme africain : le PDS appelé à jouer un rôle moteur

Selon le document, la rencontre a été l’occasion pour le responsable de l’ALN de présenter un projet de plan de travail 2026-2027, qui a servi de base à des discussions et échanges jugés dynamiques entre les différentes parties.

Il a été également abordé la situation des partis libéraux en Afrique de l’Ouest et particulièrement au Sénégal ainsi que le rôle majeur et historique qu’a toujours joué le PDS. Le communiqué souligne à cet effet que le “Président Abdoulaye Wade considéré comme le père du libéralisme africain, n’a cessé de le renforcer à travers le continent”.

Ainsi, le PDS a été sollicité pour “davantage, élargir et encadrer les plus jeunes partis afin de les aider à mieux faire prévaloir dans l’espace africain les valeurs du libéralisme dans un contexte mondial en mutation”.

Toujours selon le communiqué, le PDS a aussi réaffirmé l’engagement du Parti à contribuer activement au renforcement du Réseau Libéral Africain et à la promotion des valeurs démocratiques en Afrique de l’Ouest.

En outre, la délégation du PDS a insisté sur la nécessité d’établir une chaîne de solidarité et de soutien dynamique entre les membres du réseau africain des libéraux.

Cette rencontre a enfin permis au Vice président du Réseau chargé de l’Afrique de l’Ouest “d’enregistrer des observations et propositions approfondies et constructives destinées à consolider la démarche du Réseau dans la mise en œuvre de ses plans d’actions”.

Une délégation du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a reçu M. Rémy Edmonson, Vice-Président du Réseau Libéral Africain (ALN) pour l’Afrique de l’Ouest, a appris PressAfrik d’un communiqué du parti.