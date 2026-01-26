Réseau social
Accident de la circulation à ​Linguère : 13 blessés dont cinq (05) dans un état grave
Un accident routier survenu à l'entrée de la ville de Linguère (nord-est) , ce lundi matin, a causé treize blessés, dont cinq dans un état grave, selon l'adjudant Baba Ngor Diouf, chef de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville, dans des propos recueillis par l’Agence de Presse Sénégalaise. 

Le secouriste a expliqué qu'un véhicule de type minicar communément appelé « Cheikhou Chérifou »,  convoyant des voyageurs vers Dakar depuis Matam, a dérapé, avant de se renverser à environ un kilomètre de l’entrée de la ville de Linguère.

Baba Diouf a également indiqué que toutes les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier Magatte Lô de Linguère pour des prises en charge médicale.
 
Fatime Gueye

Lundi 26 Janvier 2026 - 15:58


