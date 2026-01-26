Axe Dakar-Rabat : Ousmane Sonko et Aziz Akhannouch scellent une nouvelle ère de fraternité

Dans le cadre de la 15e session de la Haute Commission mixte pour le partenariat maroco-sénégalais, le premier ministre Ousmane Sonko s'est entretenu avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et de l'ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de la République du Sénégal, Hassan Naciri.



Au cours des entretiens, les deux parties ont affirmé la volonté du Royaume du Maroc et de la République du Sénégal, ainsi que leurs efforts constants pour élever leur coopération conjointe à des niveaux multidimensionnels, “conformément aux aspirations des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu lui accorde la victoire, et Son Excellence le Président Basirou Diomae Faye”, note le communiqué du cabinet du Premier ministre marocain. “Les deux parties ont souligné que le Maroc et le Sénégal resteraient fidèles à l'esprit de fraternité, de solidarité et de respect que chacun d'eux a consacré au bien du continent africain, et ont noté le rôle de la communauté marocaine résidant au Sénégal et de la communauté sénégalaise résidant au Maroc dans l'enrichissement du partenariat privilégié entre les deux pays”, note le communiqué.



Le Premier ministre marocain a salué les liens humains, religieux et économiques étroits qui unissent les deux pays, clairement illustrés par les huit visites de Sa Majesté le Roi au Sénégal. “Il a également souligné le rôle essentiel joué par la République du Sénégal dans les initiatives royales visant à consolider le développement de l'Afrique, notamment l'initiative royale pour améliorer l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique”. Cette réunion a permis de faire le point sur les progrès qualitatifs réalisés dans l'échange de visites ministérielles, d'enrichir le cadre juridique régissant la coopération bilatérale et de consolider le partenariat économique et les investissements depuis l'accession de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal.



les deux autorités ont souligné que la tenue de la 15e session du Haut Comité mixte pour le partenariat maroco-sénégalais “représente une précieuse opportunité de renforcer la coopération sectorielle entre les deux pays, grâce à la mise en place de projets structurés dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, du commerce, de l'économie numérique et autres”, note le communiqué du cabinet du premier ministre marocain.