Accident de la route à Demba Ndiado (Sédhiou ) : plusieurs blessés enregistrés

Un accident de la circulation s’est produit ce jeudi matin, aux environs de 6h35, sur la Route nationale 4 (RN4), au niveau du village de Demba Ndiado, situé à environ 2 kilomètres de Sénoba.
Un minibus en provenance de Kolda (sud) a brusquement quitté la chaussée après avoir perdu un pneu avant, conséquence d’une défaillance mécanique. Le véhicule, devenu incontrôlable, a effectué deux tonneaux avant de s’immobiliser en dehors de la route.
Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Toutefois, plusieurs passagers ont été blessés à des degrés divers. Ils ont été rapidement pris en charge et évacués vers l’hôpital de Bounkiling pour recevoir les premiers soins.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises de l’accident. En attendant ses conclusions, les autorités locales appellent à la prudence et à une vigilance accrue sur les routes, particulièrement en cette période d’hivernage où les risques d’accidents sont souvent plus élevés.
