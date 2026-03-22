Accident de la route à Diama: Cheikh Makhfou Aïdara, khalife de Guéoul, et ses deux épouses décèdent

Un accident tragique de la route est survenu, le 21 mars 2026, à Diama, au nord du Sénégal. Le drame a coûté la vie au khalife de la communauté khadre de Guéoul (nord), Cheikh Makhfou Aïdara, dit Chérif Bouh. Les deux épouses du guide religieux ont aussi perdu la vie, selon l'Agence de Presse Sénégalaise.



Le défunt appartenait à la grande famille chérifienne des Khadres (Qadiriyya), descendant du grand saint Cheikhna Cheikh Saad-Bouh. Ce dernier fait partie de la lignée du prophète Mouhamed (psl).

Selon l'une de nos sources, l'une de ses épouses s'appellerait Amy Cheikh Diagne Aidara, nièce de l'ancienne ministre Ndeye Saly Dieng.



L'ancien Khalife de Guéoul est décrit par ses fidèles comme un homme de foi, de sagesse et d’engagement au service de l’Islam et de sa communauté. Selon eux, son héritage restera vivant à travers ses enseignements, ses valeurs et les nombreuses vies qu’il a marquées.

