Accident du Mi17 : La France s’implique dans l’enquête

Macky Sall a concrétisé son vœu de faire toute la lumière sur le crash du Mi-17 de l’armée qui avait fait 7 morts sur le coup, le mercredi dernier. En effet, l’enquête sur les circonstances de cet accident dont le bilan est maintenant de 9 morts, a été confiée à la Section de recherche de la Gendarmerie de Colobane.



Ces derniers ont débarqué depuis vendredi, à Missirah et ont élu leur quartier général au Centre de pêche de ladite localité, informe L’Observateur. Ces gendarmes sont d’ailleurs secondés par leurs homologues français qui sont au nombre de deux sur les lieux.



Dès leur débarquement, les enquêteurs se sont mis au travail de recherche, et ont fouillé le delta du Saloum sur un rayon de 5 kilomètres. Une source approchée par nos confrères justifie les importants moyens déployés sur les lieux par le caractère complexe, mais aussi le sérieux accordé à cette tragédie survenue dans la zone des mangroves, dans la commune de Toubacouta.



«Cet accident est pris très au sérieux par les autorités et plus particulièrement le chef de l’Etat. C’est pourquoi aucune piste ne sera négligée. Nous prendrons le temps qu’il faut pour le faire. Ces, enquêtes sont compliquées et nécessitent une expertise pointue. C’est pourquoi elles peuvent prendre beaucoup de temps », a informé la même source.