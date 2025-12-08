Journée des Martyrs : les Sénégalais réagissent à l’éligibilité de Sonko et à l’indemnisation des victimes

Le parti PASTEF-Les Patriotes a organisé, le dimanche 7 décembre 2025, la Journée des Martyrs et des Victimes au Grand Théâtre de Dakar, afin de rendre hommage aux Sénégalais touchés par les violences politiques survenues entre 2021 et 2024. Plusieurs questions ont été soulevées à cette occasion, notamment sur la polémique autour des 5 milliards FCFA alloués aux martyrs et victimes, leur réinsertion professionnelle, ainsi que l’éligibilité d’Ousmane Sonko.



PressAfrik a donné la parole aux Sénégalais pour recueillir leurs avis. Certains estiment que la déclaration du leader de PASTEF, affirmant que rien ne peut l’empêcher de se présenter aux prochaines élections, a été réglée par la loi d’amnistie de 2024.



D’autres ont critiqué les 5 milliards FCFA attribués par l’État pour l’indemnisation et la réinsertion des victimes. Ces derniers pensent que l’urgence est de rendre justice aux victimes plutôt que de leur accorder des indemnisations.

