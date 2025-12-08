Le fils de Madiambal Diagne brise le silence après sa libération : « Ma détention n’est qu’un rebondissement du destin »

Serigne Saliou Diagne, fils de Madiambal Diagne, est finalement sorti de son silence après avoir bénéficié, il y a quelques jours, d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. Il décrit sa détention comme « un rebondissement du destin », s’inscrivant selon lui dans une « tentative de persécuter un homme » malgré de multiples efforts entrepris.



Ci-dessous l’intégralité de son texte.



Je voudrais remercier tous mes proches, amis, collègues et tous ceux qui ont été préoccupés par nos tribulations actuelles pour leur solidarité, leur empathie et leur soutien face aux persécutions inlassables que ma famille et moi avons endurées. Le soutien moral, les prières, les appels et les visites à l'établissement correctionnel nous touchent profondément. Mes remerciements vont également à tous nos merveilleux avocats.



Toutes mes pensées vont en ce moment à Mouhamed Diagne, MaBintou Diaby Diagne, et Serigne Omar Mbaye, pour qui nous souhaitons retourner dans leurs familles respectives, car nous sommes convaincus de leur innocence. C'est un procès divin, et par la persévérance, le Meilleur juge les libérera de cette tourmente. Ma détention n'est rien d'autre qu'un rebondissement du destin dans une tentative de persécuter un homme après de nombreux efforts. J'en ai tiré beaucoup de leçons. Nous avons été élevés à travailler dignement, à respecter les autres et à tenir notre position.



Madiambal Diagne peut et va se défendre comme il l'a toujours fait. L'histoire sera témoin de ses combats loyaux. Le connaissant, son seul regret sera de créer des victimes collatérales dans son sillage et de faire passer ses proches à travers le tinger.



Toutes mes pensées et prières vont aux prisonniers, et en particulier à ceux de l'établissement Rebeuss. Je respecte leur solidarité, leur résilience, leur empathie et leur courage derrière ces murs. Nous espérons une nouvelle aube pour leurs familles où leurs souffrances et leurs tourments ne seront que des souvenirs.



À l'administration correctionnelle, votre travail est honorable et valorisé, malgré les difficultés. Il faut être à l'intérieur pour comprendre toutes les épreuves et leurs conditions de travail difficiles.



Je termine par ces paroles empruntées au Saint Coran pour exprimer ma gratitude envers tout le monde et rappeler que la vérité triomphe toujours à la fin, comme l'illustre ces versets : « Alors Moïse ressentait de l'appréhension en lui-même. Nous avons dit : « N'ayez pas peur, vous êtes le plus haut. Maintenant jetez ce qui est dans votre main droite - il avalera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien. Mais le magicien ne réussira pas, quoi qu'il fasse.» (S20, V67-69)