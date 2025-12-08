Crise universitaire : Omar Pène en médiation avec les représentants de l’UCAD

En déplacement hors du pays, Omar Pène a tenu ce lundi 8 décembre une visioconférence avec les représentants des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), afin d’échanger sur la grève qui se poursuit depuis plusieurs jours. La rencontre, organisée de 11 h à 11 h 45, a réuni plusieurs présidents d’Amicales des différentes facultés, ainsi que le professeur Babacar Mbaye Diop, conseiller de l’artiste et médiateur universitaire.Au nom du groupe, Waly Faye et Demba Kâ ont exposé les principales préoccupations des étudiants, notamment le retard de 14 mois dans le paiement des bourses de Master 2 et les suspensions de bourses, une situation qualifiée de récurrente et ayant de lourdes conséquences sur leurs conditions d’études. Ils ont également alerté sur la présence des forces de l’ordre au sein du campus, perçue comme un frein à une reprise apaisée des cours.Omar Pène affirme avoir « écouté avec attention » les représentants, saluant « la clarté de leurs propos » et la « légitimité de leurs préoccupations ». Il ajoute avoir rappelé que la défense des droits des étudiants doit s’exercer dans « un esprit de responsabilité et de non-violence », afin de préserver la vocation de l’espace universitaire. Concernant la présence des forces de sécurité, il dit comprendre l’inquiétude exprimée et s’engage à saisir les autorités compétentes dès son retour à Dakar la semaine suivante, tant sur les questions de bourses que sur les conditions nécessaires à un climat apaisé.Convaincu que les étudiants « feront preuve du sens de responsabilité » dès que la confiance sera restaurée, Omar Pène estime que l’université doit rester un lieu de dialogue et non de confrontation. Il annonce par ailleurs son intention de rencontrer prochainement les représentants des étudiants de l’UGB, de l’USSEIN, de l’UASZ et de l’UADB, également en mouvement.