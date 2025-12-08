Le Président sénégalais assiste à l’investiture d’Alassane Ouattara à Abidjan

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a pris part à la cérémonie de prestation de serment du chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, aux côtés de plusieurs dirigeants africains venus marquer leur soutien. Selon la présidence, cette participation illustre « la profondeur des relations entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire », deux nations liées par une coopération présentée comme exemplaire en matière économique, sécuritaire et diplomatique. Dakar et Abidjan demeurent des partenaires clés au sein de la CEDEAO, partageant un engagement similaire en faveur de l’intégration régionale et de la stabilité du continent.



Le déplacement du Président sénégalais intervient dans un contexte marqué par une intensification des échanges entre les deux gouvernements et une volonté réaffirmée de renforcer les cadres de coopération bilatérale. Les autorités rappellent que cet attachement commun aux valeurs de paix et de stabilité constitue le socle des relations entre les deux pays, régulièrement illustré lors des grandes rencontres politiques de la région.



La cérémonie d’investiture, qui a réuni de nombreux chefs d’État et de gouvernement, a ainsi servi de cadre à un nouveau témoignage de solidarité entre Dakar et Abidjan, deux capitales dont la proximité diplomatique demeure un pilier de l’espace ouest-africain.