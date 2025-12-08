Sénégal : « Les Témoins », un nouveau think tank porté par les jeunes pour “penser et agir” autrement

Une nouvelle dynamique citoyenne émerge au Sénégal. La jeunesse sénégalaise a procédé ce lundi à Dakar, au lancement officiel de « Les Témoins », un think tank dont la devise est claire : « Par les jeunes. Pour les jeunes».



​Inscrite dans l'élan de « Penser, Rassembler et Agir pour un Sénégal transformé », cette initiative marque la volonté des jeunes de ne plus être de simples spectateurs face aux enjeux nationaux. Face aux aspirations citoyennes grandissantes et à l'exigence de renouvellement générationnel, « Les Témoins » se positionne comme un outil stratégique d'analyse, de réflexion libre et d'action éthique, visant à influencer positivement le cours des décisions publiques.

​

Un contre-pouvoir citoyen né de l'exigence démocratique

​Abdoulaye Ciss, coordonnateur de la plateforme, a souligné la pertinence de ce lancement dans un contexte charnière pour le Sénégal. ​« Notre pays traverse une période charnière marquée par des aspirations démocratiques fortes, des attentes grandissantes en matière de gouvernance, de transparence et de participation. [...] Les Témoins naissent de cette exigence », a-t-il déclaré.



​Le think tank porte la conviction qu'une jeunesse lucide et formée peut offrir une réponse pertinente aux défis actuels. Leur vision est celle d'un « Sénégal lucide, juste et souverain », où la gouvernance, la justice sociale et la souveraineté nationale sont des réalités ancrées.



​La mission centrale du Think Tank est de renforcer le contre-pouvoir citoyen et de bâtir une « ingénierie citoyenne du changement ». M. Ciss a détaillé les piliers fondamentaux de leur action à travers l'acronyme TÉMOINS : Transformation (Promouvoir les réformes institutionnelles indispensables), Éthique (Restaurer la confiance par l'intégrité et l'exemplarité), ​Mobilisation (Organiser la force collective pour peser sur les choix politiques), ​Ouverture (Encourager le dialogue intergénérationnel et l'inclusion, ​Influence (Produire des idées et structurer un plaidoyer précis), ​Nation (Renforcer le patriotisme éclairé autour d'un projet commun), ​Solidarité (Consolider la cohésion sociale et le bien-vivre ensemble).



​Axes d'action et objectifs stratégiques

​Pour atteindre ses objectifs, « Les Témoins » se dotent de quatre axes stratégiques majeurs : Production et Partage d'Analyses sur les grands enjeux nationaux pour éclairer l'action publique. Il y a aussi la formation de Jeunes à la pensée critique et à la responsabilité citoyenne, l’influence des Politiques Publiques par la recherche, le plaidoyer et les consultations citoyennes. Mais également la matérialisation des Actions à travers des publications, des espaces de dialogue, des forums citoyens et des groupes de réflexion mobilisant experts et acteurs de terrain.



​Le public cible est large, englobant les jeunes leaders, les chercheurs, les institutions publiques, ainsi que les communautés locales et les citoyens engagés.

​

Un appel à la synergie nationale

​Abdoulaye Ciss a conclu en soulignant que le think tank vise une contribution concrète à l'amélioration des politiques publiques et à la maturation démocratique du Sénégal, en réhabilitant la culture du dialogue et de la responsabilité.



​« Les Témoins n'est pas une initiative de plus. C'est une plateforme stratégique, un outil citoyen, un mécanisme d'influence positive au service de l'avenir du Sénégal. [...] Quand la jeunesse pense, la nation avance ».



Les Témoins est un think tank citoyen porté par la jeunesse sénégalaise. Sa mission est de renforcer le contre-pouvoir citoyen à travers la promotion d'une pensée indépendante et l'influence positive sur les politiques publiques pour un Sénégal lucide, juste et souverain.