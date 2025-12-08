Ministère des Infrastructures : 700 milliards FCFA mobilisés pour 2026, avec 90 % pour les projets d’investissement

Les députés ont adopté ce lundi en séance plénière le projet de budget pour l'exercice 2026 du ministère des Infrastructures. Ce budget, marqué par une forte concentration sur les dépenses d'investissement, s'inscrit dans la continuité de la politique gouvernementale visant à accélérer les projets structurants à l'échelle nationale.



​Le budget 2026 s'élève à 728 427 280 128 F CFA en Autorisations d’Engagement (AE) et à 716 129 572 271 F CFA en Crédits de Paiement (CP).



​L'aspect le plus notable de ce budget est son orientation massive vers l'investissement, qui représente près de 90 % du total des crédits. Les dépenses d'investissement atteignent ainsi 644,46 milliards de FCFA. Ce chiffre confirme, selon le gouvernement, sa détermination à mettre rapidement en œuvre les grands chantiers d'infrastructures essentiels pour le développement socio-économique du pays.



​Après avoir écouté et jugé satisfaisantes les réponses apportées par le ministre Déthié Fall, les parlementaires ont procédé au vote des différents programmes du projet de budget.



​Le vote a mobilisé 146 des 165 parlementaires inscrits. L'adoption a été large, enregistrant 139 voix favorables, aucune voix contre et 7 abstentions. Les députés ont ainsi donné leur feu vert à la majorité pour la mise en œuvre de cette enveloppe budgétaire colossale destinée à transformer le paysage des infrastructures nationales.