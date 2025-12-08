Diplomatie : Le Sénégal et la Belgique discutent de l’efficience de leur programme de coopération 2024-2029

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a reçu en audience, lundi 8 décembre 2025, l’ambassadrice du Royaume de Belgique, Hélène De Bock. La rencontre a porté sur l’amélioration de l’efficience du Programme de coopération Sénégal-Belgique 2024-2029, un cadre d’intervention qui mobilise plusieurs secteurs considérés comme stratégiques pour le développement.Les discussions ont notamment porté sur les adaptations envisagées pour maintenir l’impact des projets financés tout en optimisant les ressources disponibles. Selon le ministère, l’objectif est de renforcer les synergies entre les différents volets du programme, qui couvrent le système alimentaire durable, la santé, le climat et l’entrepreneuriat. Cette approche intégrée doit permettre d’améliorer la cohérence des actions et d’en maximiser les résultats sur le terrain.La Belgique concentre l’essentiel de ses interventions sur le pôle Centre, particulièrement dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Ces zones sont considérées comme prioritaires en raison de leurs enjeux agricoles, environnementaux et socio-économiques. Le ministère souligne que les ajustements en cours doivent consolider l’impact de la coopération bilatérale et répondre aux besoins exprimés par les populations locales.Cette audience s’inscrit dans le suivi régulier du partenariat entre Dakar et Bruxelles, un partenariat marqué par une volonté commune de renforcer la durabilité des actions et d’améliorer l’efficacité de l’aide publique au développement.