Accident en mer : le ministre de la Pêche invite à plus de sensibilisations

Le ministre sénégalais de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye a invité lundi à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, à plus de sensibilisations suite aux accidents en mer ayant récemment couté la vie à des pêcheurs à Saint-Louis (Nord).



« C’est toujours triste de constater cela. C’est difficile de perdre des pécheurs. Il faut que les acteurs soient plus sensibilisés »a-t-il fait savoir en rappelant que le gouvernement du Sénégal était en train de développer l’usage de la géolocalisation en plus de la subvention sur le prix des gilets de sauvetage.



Egalement, M. Ndoye a réagi à une interpellation relative à un éventuel mouvement d’humeur de certains mareyeurs sénégalais en lien avec les difficultés du secteur. « Ce n’est pas par la pression qu’on arrivera à régler les problèmes. C’est à travers la discussion que les problèmes peuvent trouver une solution. Il faut que les problèmes soient posés là où ils doivent l’être », a-t-il indiqué en marge d’une visite au Centre national de formation des techniciens de pêches et de l’aquaculture (CNFTPA) de Thiaroye.



C’est là qu’il a insisté sur l’importance d’accroître la sensibilisation en direction des pêcheurs sur le respect des normes sécuritaires. A Saint-Louis, au moins huit pêcheurs originaires de la localité sont encore portés disparus à la suite probablement d’accidents survenus en haute mer.