Accident lors du Magal Kazu Rajab : le bilan s’alourdit et passe de quatre (4) à six (6) morts

Le bilan s'est alourdi passant de quatre à six morts. Un tragique accident de la circulation survenu hier mercredi, à 14h35, à hauteur du village de Touré Ndoulo, département de Diourbel, a fait six (6) morts, deux (2) blessés graves et quatre (4) blessés légers. Le drame s'est déroulé lorsqu'un véhicule Pick-Up, transportant douze (12) passagers se rendant à Touba pour le Magal de Kazu Rajab, a tenté d'éviter une collision en esquivant un âne sur la route.



L'enchaînement malheureux d'événements a conduit le Pick-Up à déraper et se renverser, entraînant une tragédie instantanée. Les victimes, en route pour célébrer la naissance de Serigne Fallou Mbacké, ont vu leurs vies basculer d'une manière brusque.



Le Centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel a reçu les sept (7) patients impliqués dans l'accident, dont trois (3) dans un état très grave. Malheureusement, l'un d'eux est décédé, et les deux (2) autres sont actuellement en réanimation. Quatre (4) autres blessés légers reçoivent des soins au Service accueil des urgences (SAU).



Le manque crucial d'un neurochirurgien à l'hôpital Heinrich Lübke pose un défi supplémentaire, obligeant l'évacuation des patients nécessitant une intervention neurochirurgicale vers Touba. Selon le récit d'un survivant, un véhicule Peugeot 406 a évité un âne, entraînant une manœuvre d'évitement qui a conduit au dérapage et au renversement du Pick-Up.