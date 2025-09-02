Accident mortel à l’entrée de Médina Gounass : un motocycliste fauché par un véhicule 7 places

Un tragique accident de la circulation est survenu ce mardi matin à l’entrée du village de Médina Gounass dans la région de Kolda (sud). Un motocycliste, Seydou Ba, âgé d’une quarantaine d’années, marié et père de deux enfants, a trouvé la mort après avoir été percuté par un véhicule de transport en commun de marque guinéenne.



Selon des témoins, la victime se rendait à Médina Gounass pour acheter de la glace lorsqu’elle a tenté d’éviter un âne traversant la chaussée. Dans sa manœuvre, il est entré en collision avec un véhicule 7 places immatriculé RC 1717-0, en provenance de Médina Gounass et en partance pour la Guinée Conakry.



Sous la violence du choc, le motocycliste a été traîné sur plusieurs mètres avant de succomber sur le coup. Alertés, les gendarmes de Kalifourou-Linkering se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations. Mais la tension est vite montée : des jeunes du village, en colère, ont tenté de barrer la route nationale pour exprimer leur indignation. Des renforts de la gendarmerie ont dû intervenir afin de rétablir la circulation.



Le corps sans vie de Seydou Ba a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. La nouvelle de ce décès brutal plonge la localité dans la consternation, laissant derrière lui une veuve et deux orphelins.



