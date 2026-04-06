Grève des transporteurs : Modou Kaire (contrôleur de l'UCRAO) «dénonce la mauvaise foi» du gouvernement

Face au bras de fer entre la fédération des syndicats de transporteurs routiers et leur ministre de tutelle, Yankhoba Diémé, le contrôleur de l'Union des Conducteurs Routiers de l'Afrique de l'Ouest (UCRAO), Modou Kaire, a dénoncé « la mauvaise foi » de Yankhoba Diémé, qu'il accuse d'agir avec la « complicité du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko ».



« Le ministre des transports routiers et terrestres, Yankhoba Diémé, avait reçu la délégation. Ils ont discuté au ministère mais malheureusement pas un seul point sur lesquels, ils sont tombés d’accord. Cela quand même prouve encore une fois de plus la mauvaise foi du ministre des transports mais je ne m’en tiendrais pas là, je dirais également qu’il y’a la complicité du Premier ministre et même du Président de la République », a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio Futur Média, lors du bulletin de 12 heures.



Modou Kaire a également rappelé au Premier ministre Ousmane Sonko les propos qu’ils avaient tenus lorsque qu’il était dans l’opposition concernant la grève des transporteurs de l’année 2021. « N’oublions pas qu’en 2021 quand nous allions en grève le Premier ministre a fait des déclarations qui sont encore en train de circuler. Il disait que le transporteur qui garde son véhicule pendant deux jours vraiment est à bout de nerfs. Il n'en pouvait plus. Il vit du quotidien (recettes journalière). L'Etat ne devrait pas rester les bras croisés et faire l'ignorant », a-t-il dit à l’attention de Ousmane Sonko.



D’après lui, ni Ousmane Sonko ni Diomaye Faye n’ont pas fait de communiqué sur la grève depuis qu’elle a été décrétée. « Depuis combien de jours nous sommes en grève et jusqu'à présent on n'a pas entendu parler de ça. Ni dans la déclaration du président de la République, ni l'intervention du Premier ministre. Ils ont une mauvaise volonté pour le secteur du transport », a-t-il déploré.



En poursuivant, il a soutenu qu’« ils ont une mauvaise volonté pour le secteur du transport ». Et à ce titre, ils vont également maintenir leur position « en allant en grève pour une durée illimitée ».