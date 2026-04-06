Crise universitaire : Les étudiants exigent l'ouverture des pavillons et le paiement des bourses

Le Collectif des Amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a rompu son silence pour dénoncer la gestion du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD). La structure estudiantine exige l'ouverture immédiate des pavillons F et B, dont la fermeture prolongée est jugée arbitraire et constitutive d'une violation des droits fondamentaux des étudiants. Un ultimatum de quarante-huit heures a été fixé aux autorités avant le déclenchement d'un plan d'action de grande envergure.





Au-delà de la question du logement, le Collectif réclame l'indemnisation des étudiants ayant subi des pertes matérielles lors des interventions des Forces de Défense et de Sécurité. Sont notamment visés les destructions d'ordinateurs, de téléphones, de motos et de documents académiques. Le mouvement insiste également sur la prise en charge urgente des blessés graves souffrant de traumatismes et de fractures, déplorant leur abandon depuis les derniers épisodes de violence sur le campus.





Sur le plan financier et administratif, les représentants des étudiants exigent le paiement intégral des rappels de bourses. Le Collectif prévient les autorités qu'aucune réforme ne sera acceptée sans la tenue d'assises préalables impliquant les élus étudiants. Après plusieurs semaines d'observation d'un "silence radio" destiné à favoriser le dialogue, l'organisation pointe l'absence de solutions concrètes et le mutisme persistant des instances décisionnelles.

